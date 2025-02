Nerdpool.it - Il nuovo intrigante episodio di The Apothecary Dieries

Anche questo venerdì, TheDiaries, l’anime in grado di attirare il pubblico sempre più a fondo nella sua trama, ci ha mostrato una Maomao al centro dell’attenzione, così tanto che persino l’imperatrice madre è venuta a trovarla al Palazzo di Giada. La tensione nella Corte Interna è alle stelle in questo periodo, ben due delle consorti favorite dall’imperatore sono incinte, anche se in grande segreto. Al Palazzo della consorte Gyokuyo sono tutte più operose che mai: l’imperatrice madre è sorprendentemente giovane, bellissima e gentile (si dice sia grazie a lei che la schiavitù è stata abolita). Incredibilmente, la donna ha un incarico per la nostra Maomao: ha sentito che la ragazza si è dimostrata in grado di risolvere molti problemi e misteri, nonostante le sue poche risorse, in intelletto è imbattuta.