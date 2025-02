Ilgiorno.it - Il neomanager di Trenord: "Il 40% del mio stipendio legato al servizio offerto"

Una parte della retribuzione di Andrea Severini potrebbe essere legata alla qualità deldaai pendolari. Ad annunciarlo, nel corso della seduta della commissione Territorio del Consiglio regionale, è stato lo stesso Severini, nominato due settimane fa amministratore dedell’azienda ferroviaria lombarda. In risposta ad una domanda di Pietro Bussolati, consigliere regionale del Pd, ildiha ipotizzato di vincolare all’andamento delil 40% della propria retribuzione. A margine della commissione ha poi aggiunto che la scelta potrebbe essere estesa anche alle altre figure apicali dell’azienda. Per ora il condizionale resta d’obbligo, ma si tratta di un orientamento non scontato dopo le polemiche dei mesi scorsi sulla retribuzione percepita da Marco Piuri, predecessore di Severini, non solo in qualità di amministratore dedima anche in qualità di direttore generale di FNM Spa, una carica, l’ultima, che conserva tuttora.