Il ministro Giorgetti vede nero | Europa vicina alla recessione Rivedremo le stime economiche

“Un continente europeo chelain alcuni grandi paesi già di fatto e all’orizzonte necessita di una politica monetaria, è una mia opinione non intendo dare consigli a nessuno, più accomodante“. È preoccupato ildell’Economia Giancarloche durante la conferenza stampa per presentare il decreto energia si è anche dilungato in un’analisi della situazione economica internazionale ed italiana (L’auspicio di una politica monetaria più accomodante (ossia altri tagli al costo del denaro si scontra però con i dati sull’inflazione che mostrano un incremento dei prezzi in tutta).ha spiegato che “Tra una settimana o poco più avremo i dati definitivi per il 2024. Per il 2025 e 2026 dovremo sicuramente aggiornare le previsioni macro, lo si fa ogni anno, lo dobbiamo fare a maggior ragione adesso”.