Ilrestodelcarlino.it - Il Marina di Rimini perde la battaglia. I giudici: "Paghi il maxi canone"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’incubo per la darsena pareva finito, dopo la sentenza del Consiglio di Stato del luglio scorso. I, accogliendo il ricorso presentato daldi, avevano stabilito che la società di Luigi Ferretti non dovesse pagare i 4,6 milioni di euro dichiesti complessivamente – per i vari anni a partire dal 2007 – dal ministero delle infrastrutture, ma ’solo’ 1,3 milioni. Questo alla luce della legge approvata nel 2022, che aveva rideterminato, riducendoli, i canoni dei porti turistici. Sembrava, per la darsena, la fine del contenzioso sui canoni. Pochi giorni fa invece è arrivata un’altra doccia fredda. Ildiè in causa contro il Comune (che riscuote per conto dello Stato) per ildel 2018. Da Palazzo Garampi era arrivato un conto da 254mila euro. La società di Ferretti non aveva pagato, ritenendolo ingiusto (come quelli degli altri anni prima della riforma).