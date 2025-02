Lanazione.it - Il mare in piazza Grande. L’intelligenza artificiale cambia Arezzo in un video: “L’ho fatto per gioco”

Leggi su Lanazione.it

, 28 febbraio 2025 – Il campanile del Duomo che decolla come un razzo spaziale, il vulcano Fortezza, il Saracino corso in sella a tigri e leoni, la Chimera che se ne va in giro per la città, e poi ilin, il treno a vapore che corre sull’acquedotto vasariano. È diventato virale sui social ilcon gli occhi di un bambino” di Leo Bi, ossia Leonardo Bigliazzi, aretino, classe 1990, ha pubblicato unsu Facebook che in breve tempo ha spopolato, a suon di like e condivisioni. Così rimbalzano sui profili di molti aretini le immagini del drago che se ne va a passeggio per via Ricasoli, o dell’elefante che barrisce sui banchi della Fiera Antiquaria, e ancora, del monumento di Guido Monaco intento a suonare il violino in. Potere della fantasia di Leo Bi che della creatività hauna professione.