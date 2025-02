Ilgiorno.it - Il magazziniere della droga. La coop: "Ci aveva ingannati"

Leggi su Ilgiorno.it

In via Tazzoli, al quartiere San Fruttuoso, è tutto tranquillo. La vita va avanti come tutti i giorni, le finestre delle 92 stanze su 4 piani dell’edificio al civico 29 sono aperte a prendere aria, la maggior partegente (lavoratori, studenti, madri sole, fragili) è uscita, all’adiacente ristorante Smack, gestito dallaerativa Mac 2 (anni fa ci lavorava anche Irene Pivetti), si prepara il pranzo. Il seminterrato in cui il boss Marco Malugani stipava chili die la movimentava per andarla a consegnare nelle vie limitrofe è accessibile e ben visibile come immortalato dalle telecamerepolizia. Claudio Illarietti, presidenteerativa Monza 2000, è profondamente scosso. "Questa vicenda getta una brutta immagine sul nostro lavoro e questo ci riempie di amarezza. Confesso che sono, siamo abbattuti da quanto si è scoperto".