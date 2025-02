Ilgiorno.it - Il libro di Alberico Nicola Lombardi. Domani alle 17 alla libreria Presenza

Leggi su Ilgiorno.it

“Le tre svolte: mia madre, il mare ed io”. È il titolo del primonarrativo autobiografico diche sarà presentato17in largo Lamarmora. Dopo una serie fortunata di libri di poesia l’autore si misura per la prima volta con la narrativa. E lo fa con un romanzo autobiografico che ripercorre i primi anni della sua famiglia. Una racconto che si snoda fra il 1941 e il 1962. “Il periodo che riguarda le vicende narrate nelè racchiuso in circa 20 anni: dal 1941 data in cui i miei genitori si sono sposati, durante un conflitto di livello mondiale, fino al 1962 quando un avvenimento ci proiettò verso una nuova vita, nel senso vero della parola”, spiega l’autore.