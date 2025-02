Lettera43.it - Il legale della vittima delle torture di Almasri: «Tribunale dei Ministri acquisisca le prove della Cpi»

L’avvocato di Lam Magok, testimone eattribuite al generale libico, ha formalmente richiesto aldeidi interfacciarsi con la Corte penale internazionale per ottenererelative a un comunicato emesso il 22 gennaio. Secondo questa nota, le autorità italiane avrebbero chiesto alla Cpi di non rilasciare dichiarazioni pubbliche riguardo all’arresto avvenuto a Torino. La richiesta dell’avvocato Francesco Romeo è stata diffusa attraverso una nota dell’associazione Baobab Experience e segue la denuncia presentata da Magok contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e iCarlo Nordio e Matteo Piantedosi, accusati di favoreggiamento.Ildi Magok: «Da quale autorità è pervenuto l’invito alla Corte di rimanere in silenzio?»Dopo che la procura di Roma ha trasmesso la denuncia aldei, ilha scritto al collegio per i reati ministeriali per chiarire un aspetto fondamentale dell’intera vicenda «In considerazione dei fatti successivi, ovvero la liberazione di, la sua espulsione e il contestuale riaccompagno in Libia, è fondamentale accertare ed individuare da quale autorità sia pervenuto l’invito rivolto alla Corte a rimanere in silenzio, da chi sia venuto l’ordine di trasmettere alla Corte penale internazionale la richiesta di riservatezza e quali ragioni hanno sotteso la richiesta di non commentare pubblicamente l’arresto del generale libico», ha dichiarato RomeoArticolo completo: Ildi: «deileCpi» dal blog Lettera43