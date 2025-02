Unlimitednews.it - Il Governo stanzia 3 miliardi per il caro bollette

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Dl. Come ha spiegato in un video la premier Giorgia Meloni, “oggi ilhato 3perfronteggiare il. Parliamo di circa 1,6perle famiglie e di 1,4per le imprese. Con questointervento le famiglie con un reddito Isee fino a 25mila euro,quindi la stragrande maggioranza, potranno contare nel prossimotrimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne farannorichiesta. E’ un contributo che salirà a oltre 500 euro per chiha già i requisiti per il bonus sociale, quindi i nuclei con unIsee fino a 9.530 euro. Inoltre abbiamo prorogato di due annil’obbligo per i vulnerabili di passare al mercato libero”.Inoltre “avremo finalmente dellechiare grazieall’obbligo di trasparenza che imponiamo ai gestori.