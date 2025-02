Quotidiano.net - Il Governo avvia decreti per energia nucleare sostenibile e idrogeno

Leggi su Quotidiano.net

"Ilè delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piùlegislativi recanti la disciplina per la produzione dida fontesul territorio nazionale, anche ai fini della produzione di, la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibileesaurito, la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'da fusione, nonché la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia". Lo prevede il ddl sulapprovato stamani in Cdm.