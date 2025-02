Metropolitanmagazine.it - Il governo approva il decreto bollette: quali sono i requisiti per accedere al bonus

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ciin ballo circa 3 miliardi per un trimestre, divisi equamente tra famiglie e imprese. L’obiettivo delè garantire “un sostegno concreto” di fronte all’emergenza del caro-energia. Arriva così uncon deispecifici per alleggerire la pressione. L’idea era in ballo da parecchio ma nei giorni scorsi il procedimento si era arrestato. Così il provvedimento era stato rinviato (considerato che nella sua prima versione non era soddisfacente, almeno secondo la premier Giorgia Meloni). Questa manovra vuole estendere la platea delsociale: la soglia Isee sarà di 25mila euro, con un meccanismo che possa assicurare più risorse.: iper ilLa premier Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio su quella che la destra considera “una giornata storica”.