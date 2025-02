Linkiesta.it - Il governo alza il livello dello spionaggio interno, e nessuno dice nulla

Leggi su Linkiesta.it

Siete preoccupati per il caso Paragon? Respirate forte: sta per franarvi addosso una montagna di merda e sangue, bene che lo sappiate. Come avrete capito esiste un luogo all’dell’apparato governativo in cui qualcuno ha deciso di intercettare e sorvegliare giornalisti o attivisti la cui attività era considerata fastidiosa.Per farlo, questo qualcuno – un ministro, un sottosegretario, oppure un funzionario al loro servizio non si sa – ha violato la legge e anche il contratto di utilizzo del software ceduto dalla società Paragon. Della trasgressione della leggesi era accorto, della violazione del contratto invece sì, grazie a Meta Platform, proprietaria di Whatsapp, che ha scoperto l’inserimento in alcuni cellulari del software Graphite di Paragon. Paragon si è dichiarata estranea e ha rescisso il contratto colitaliano.