Fanpage.it - Il gol del pari tra Bologna e Milan poteva essere annullato solo in un caso: la regola dell’immediatezza

L'episodio ha fatto molto discutere per l'interpretazione dell'arbitro, Mariani, e del Var sul contatto corpo/braccio di Fabbian col pallone in occasione della rete di Castro. Damento la decisione di convalidare il gol è valida considerato un fattore in particolare.