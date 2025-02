Liberoquotidiano.it - Il giudice non può essere tiranno

Disfatto lo sciopero, esaurita la liturgia della «vibrante protesta», cosa resta? L'iperbole, l'insulto, il tono sbagliato, la descrizione di una realtà parallela che non esiste, la stanchezza di una linea di opposizione politica che non aiuta la causa della giustizia giusta e finisce per dare un altro colpo all'autorevolezza dell'ordine giudiziario. I magistrati che incrociano le braccia contro il Parlamento sono una nota in cronaca surreale, certificano che il problema della Giustizia esiste, ma nel senso opposto a quello che intende l'Anm. I magistrati hanno il dovere di applicare le leggi, non di alzare lo scudo contro una riforma in discussione in Parlamento, il risultato è l'invasione delle competenze esclusive delle Camere, la tracimazione delnel campo della politica. Questa grave distorsione del nostro sistema istituzionale va corretta per evitare la deriva del governo dei giudici.