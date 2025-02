Tpi.it - Il giorno più bello: tutto quello che c’è da sapere sul film

Ilpiù: trama, cast e streaming delsu Rai 2Questa sera, venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ilpiùdel 2022 diretto da Andrea Zalone, remake delfrancese C’est la vie – Prendila come viene del 2017. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaAurelio è un uomo che ha ereditato dal padre l’azienda di wedding planner di famiglia chiamata “Ilpiù” e per tutta la sua vita ha sacrificato la sua vita con lo scopo di regalare felicità. Della sua squadra fanno parte l’acida e sboccata Adele, che si impasticca per reggere la tensione; Serena, la responsabile del catering di cui Aurelio è l’amante, sposata con il fotografo Giorgio, che di Aurelio è stato grande amico; lo stravagante cantante Billy, ex fidanzato della sposa Chiara e una serie di personaggi di contorno.