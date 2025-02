Ilfattoquotidiano.it - Il giorno nero del Bitcoin: affonda e trascina giù tutte le cripto. In un mese ha perso il 25%

È unper ile tutto l’ecosistema dellevalute. La moneta “regina” ha fatto segnare una flessione di oltre il 7% nelle ultime ore ripiegando in zona 75mila euro con un calo del 25 per cento nell’ultimo, cioè rispetto ai record storici fatti segnare meno di sei settimane fa in seguito all’elezione di Donald Trump. Il tracollo delhato giù l’intero ecosistema dellevalute con ribassi anche attorno al 10% come per Ethereum che oscilla attorno a quota 2mila euro, quasi il 35% in meno rispetto a unfa e circa la metà dei suoi massimi.Levalute risentono del rally forsennato in vista dell’ingresso di Trump alla Casa Bianca che si sperava potesse far saltare tutti i paletti legati al mondo. Dopo la nomina, però, non si è mosso nulla.