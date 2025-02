Anconatoday.it - Il 'Fondo regionale di solidarietà' è ridotto all'osso. Per Mastrovincenzo (Pd) «è una scelta grave e inspiegabile»

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Il consiglieredel Partito Democratico Antonioprotesta, contro la decisione della Giuntadi ridurre in maniera quantomai consistente, il ‘di’ che per anni ha aiutato persone e comuni a pagare le rette nelle residenze per.