Il dolce abbandonarsi al... benessere. Terme: basta la parola

C’è solo l’imbarazzo della scelta per coloro i quali vogliano immergersi nelle calde e benefiche acque termali di cui la Toscana è ricca. Una terra generosa di storia legata a esse e ad un territorio che ne suggella la bellezza; sorgenti benefiche che fin dall’antichità hanno rappresentato anche il riferimento naturale per la cura di alcune malattie. Un concetto di cura che poi negli ultimi decenni è stato associato alla piacevolezza e al relax nel proprio tempo libero. La Toscana, dicevamo, è un territorio in cui queste preziose acque spontanee e naturali, sgorgano ancora in abbondanza. E il territorio che ne annovera davvero tante è la provincia di Siena. Sempre più persone, ormai, hanno incluso il soggiorno allecome regalo che coniuga gli aspetti benefici per la salute all’abbraccio ricco di servizi alla persona che decide di trascorrere uno o più giorni presso gli stabilimenti termali.