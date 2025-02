Sport.quotidiano.net - IL DIRETTORE DI GARA. Arbitra Ghersini fischietto genovese. Dodici i precedenti

Ladi domani verràta da Davide. Si tratta della prima designazione stagionale delcon la compagine nerazzurra, incrociata già 12 volte nel corso della sua carriera. Il bilancio del Pisa con questo arbitro è di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte: l’ultimo precedente risale al 3 marzo 2024. Più o meno un anno fa conin campo i nerazzurri riuscirono a conquistare i tre punti in casa del Cittadella, grazie alla rete messa a segno nei pressi del novantesimo da Tommaso Barbieri. Nello scorso campionatoha diretto anche le sconfitte contro il Catanzaro, il Venezia e il Frosinone (quest’ultima in Coppa Italia). Il bilancio delcon il Sassuolo invece è di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta: i neroverdi lo hanno già trovato in occasione del 2-2 ottenuto al "Menti" di Castellammare di Stabia.