Ilrestodelcarlino.it - Il delitto del cacciatore, la Procura chiede di archiviare. Due gli indagati per omicidio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 28 febbraio 2025 – Tanti possibili moventi e due fucili mai ritrovati: il suo e quello che lo aveva freddato. Ildi Felice Orlando - operaio 49enne di origine cosentina da tempo trapiantato in Romagna -, è destinato per ora a rimanere un giallo. A quasi due anni e mezzo, laha chiesto l’archiviazione per i due: un giovane del posto e un familiare del defunto, rispettivamente difesi il primo dagli avvocati Giovanni Scudellari ed Edy Guerrini e l’altro dagli avvocati Lorenzo Valgimigli e Alice Rondinini. I due, sempre rimasti a piede libero, erano stati iscritti sul registro delle notizie di reato in momenti differenti e con scenari alternativi: o l’uno o l’altro. Lo sforzo dei carabinieri dell’Investigativo - coadiuvati dai colleghi della locale Compagnia e del Ris -, per restituire agli atti il nome dell’assassino, è stato notevole e minuzioso.