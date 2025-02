Iodonna.it - Il Decreto prevede un nuovo bonus di 200 euro che andrà a sommarsi ai 200 euro già percepiti dalle famiglie a basso reddito. I sostegni previsti, però, avranno una durata limitata

Il governo si appresta a varare oggi ilBollette, un provvedimento per contrastare gli aumenti dei costi di elettricità e gas che stanno colpendo duramentee imprese italiane, decisamente molto atteso. La misura arriva in un momento particolarmente critico, con bollette alle stelle e i dati dell'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che evidenziano come, la liberalizzazione del mercato energetico abbia portato finora più rincari e disagi, anziché i benefici sperati. Energia e caro bolletta al centro del Ravello Energy Festival