Il cup bob è il caschetto più raffinato che ci sia Ora

L’ossessione per il bob (fortunatamente) non accenna a sfumare, e le varianti per sfoggiare questo taglio medio corto chic ecrescono di giorno in giorno. L’ultima a conquistare è il cosiddetto “cup bob”, letteralmente “bob a tazza”, una versione del taglio in cui le punte, che arrivano a sfiorare il mento, vengono girate verso l’interno.Cos’è il cup bob?Il cup bob è un bob tagliato, come detto, all’altezza del mento. Il nome fa riferimento al modo in cui avvolge i contorni del viso creando una forma arrotondata che ricorda una tazza. Nella pratica, il parrucchiere realizza undal taglio netto leggermente più lungo sul davanti, verso il viso, lasciando la chioma più corta sulla nuca. Le ciocche davanti faranno tutto il “lavoro sporco” anche senza messa in piega, perché daranno movimento e dimensionali al taglio.