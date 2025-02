Lanazione.it - Il Consiglio Notarile di Arezzo rinnova le cariche all’insegna della continuità

, 28 febbraio 2025 – Ildiopta per la. I notai di tutta la provincia sono stati coinvolti nella consueta assemblea annuale del Collegiondo una partecipata occasione di incontro e di confronto che ha trovato il proprio clou nella nomina dei rappresentanti territoriali di questa categoria professionale. La scelta è stata di dar seguito al lavoro svolto nell’ultimo biennio e, in quest’ottica, come presidente delè stato eletto per il secondo mandato Carmelo Gambacorta, notaio a Sansepolcro dal 1989, che sarà affiancato dal segretario Andrea Martini die dai consiglieri Marco Benincasa di Terranuova Bracciolini, Elena Bucciarelli Ducci di, Piero Molinari di Montevarchi, Roberta Notaro di San Giovanni Valdarno e Michele Tuccari di