Laspunta.it - Il comune di Latina presenta ricorso al Tar per l’accorpamento degli istituti Don Milani e Fabiano

Anche ildihatoal Tar contro il dimensionamento scolastico che provocheràcomprensivi Dondie Vito, con sede legale a Borgo Sabotino.La notizia è emersa in commissione Trasparenza, nella seduta convocata dalla presidente Floriana Coletta per discutere delle criticità derivanti dalla fusione delle due scuole. Criticità denunciate anche dai sindacati di categoria e dalla ReteStudenti Medi, con tanti ragazzi che nei giorni scorsi hanno protestato davanti la sede della Regione Lazio.“Unnecessario per cui vanno ringraziati l’avvocatura e il servizio Istruzione, ma comunque arrivato al fotofinish perché la politica non ha saputo prendere una posizione” è il commento delle forze di minoranza in consiglio comunale a margine della commissione.