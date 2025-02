Linkiesta.it - Il compromesso della Cop16 “bis” sulla biodiversità, e l’assist del Brasile alla Russia

«May the force be with us». Che la forza sia con noi. Alle 22:35 di giovedì 27 febbraio, Susana Muhamad ha aperto con questo augurio “starwarsiano” la plenaria finale.2a Roma, nella sedeFao. Pochi minuti dopo, i millequattrocento delegati – provenienti da circa centocinquanta Paesi diversi – si sono uniti in un applauso liberatorio. Poi sono arrivate le lacrime e gli abbracci che hanno segnato la fine di un febbraio a dir poco turbolento per Muhamad, una delle voci più influenti e illuminanti al mondo sui temi “verdi”, che circa tre settimane fa si è dimessa da ministra dell’Ambiente del governo colombiano.I tempi supplementari romanidi Cali, di fatto, sono terminati poco prima di mezzanotte. Merito dell’accordo sui due punti chiave dei negoziati: la mobilitazione delle risorse e il meccanismo finanziario.