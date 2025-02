Puntomagazine.it - Il cenacolo letterario di Villa Diodati

La nascita del mito:e l’inizio dell’era del terroreFu un’estate ben strana quella del 1816, dominata da temperature basse e maltempo, in parte dovuti all’eruzione, l’anno prima, del vulcano Tambora in Indonesia, che aveva sparso le ceneri per tutto il globo, provocando un inverno lungo e continuo. Fu proprio in quell’estate che Lord Byron affittò a Cologny, in Svizzera, la, dove soggiornò con il proprio medico personale John Polidori e dove li raggiunsero il poeta Percy B. Shelley, la sua futura moglie, Mary Wollstonecraft Godwin, e la sorellastra di lei, Claire Clairmont, amante di Byron in attesa della bambina di lui. Undi tutto rispetto, che si dilettava nel leggere i racconti sovrannaturali e di fantasmi raccolti nella Fantasmagoriana, un’antologia tedesca di genere gotico-horror.