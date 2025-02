Laprimapagina.it - Il Carnevale di Soverato torna con la sua grande sfilata

Domenica 2 marzo,si prepara a vivere una nuova edizione del suo tradizionale, con unache animerà il paese ionico del Catanzarese. Su Corso Umberto, un palco accoglierà i carri, le associazioni e le scuole del territorio, che, ognuna a modo suo, interpreteranno il tema a sorpresa scelto per l’occasione. L’evento promette di trasformare le strade cittadine in un’esplosione di colori, musica e allegria, creando un’atmosfera di festa e convivialità. Concludendo la stagione degli eventi invernali, ildilascia il posto all’attesa per la programmazione estiva.