Il cambiamento climatico peggiora e la COP16 è ferma alle promesse

Un accordo da 200 miliardi di dollari l’anno per proteggere la biodiversità. È questo il risultato che ladi Roma porta a casa dopo giorni di trattative febbrili e il rischio concreto di un altro fallimento dopo quello di Cali. I negoziatori hanno chiuso con un piano finanziario per sostenere il Global Biodiversity Framework, l’obiettivo di proteggere il 30% delle terre e dei mari entro il 2030 e la creazione del Fondo Cali per coinvolgere le industrie che traggono profitto drisorse naturali. Un successo, sulla carta. Ma le critiche sono immediate, e non si limitano a sottolineare il solito vizio delle dichiarazioni roboanti prive di impegni concreti., un finanziamento incerto e ritardi strutturaliIl WWF lo dice chiaramente: il piano finanziario è insufficiente. I paesi sviluppati, che avrebbero dovuto garantire 20 miliardi all’anno ai paesi in via di sviluppo entro il 2025, sono già in ritardo sugli impegni.