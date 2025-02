Iodonna.it - Il Brasile prega per il Pontefice, anche il presidente Lula a messa

Leggi su Iodonna.it

Rio de Janeiro, 28 feb. (askanews) – Le immagini del Papa proiettate sul “Cristo Redentore” di Rio de Janeiro, ilsi stringe in preghiera attorno alda giorni ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Sull’iconica statuala scritta in tante lingue diverse: Forza Santo Padre. Leggi› Chi è Salvo D’Acquisto: eroe che Papa Francesco ha deciso di fare beato Ilbrasiliano Luiz Inacioda Silva è vicino a Papa Francesco e ha partecipato a unaper lui presso il palazzo presidenziale di Brasilia. La cerimonia è stata presieduta dal cardinale arcivescovo emerito di Aparecida, Dom Raimundo Damasceno, che hato affinché Francesco guarisca “per il bene della Chiesa e per il bene del mondo intero”.