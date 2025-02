Thesocialpost.it - Il braccio di ferro tra Deep State, Trump e Brics: la guerra segreta per i destini del mondo

Leggi su Thesocialpost.it

Dietro le tensioni internazionali di questi mesi si cela un complesso gioco di potere tra ilinternazionale, l’amministrazionee l’asse emergente dei. Sullo sfondo, le frizioni tra Occidente e Russia non accennano a placarsi, con la Svezia che si prepara già a un possibile scontro con Mosca dopo la fine del conflitto in Ucraina.Il dilemma svedese e le mosse di WashingtonSecondo il capo dell’intelligence militare svedese, Thomas Nilsson, la Russia potrebbe aumentare la propria presenza nella regione baltica, spingendo la Svezia e i suoi alleati a rafforzare le difese. Ma il vero timore non riguarda solo la Russia: a preoccupare è anche Donaldalla Casa Bianca, con una politica estera imprevedibile che potrebbe rimescolare le alleanze europee.Nilsson ha espresso apertamente i rischi legati alle dichiarazioni di, il quale negli anni ha mantenuto un atteggiamento ambiguo nei confronti di Putin, suscitando dubbi sulla solidità dell’impegno americano nella regione.