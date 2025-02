Calciomercato.it - Il Bayern vuole ridurre i costi della rosa: Kane può partire | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

L’inglese ha segnato 73 gol da quando indossa la maglia dei bavaresi. È costato quasi 100 milioni nel 2023 e ha un ingaggio da 25 milioni bonus esclusiSettantatré con in settantasette partite, oltre a ventidue assist. I numeri sono tutti dalla parte di Harry, e anche delMonaco: come a dire l’acquisto è stato quello giusto. Anche se il primo titolo, la Bundesliga, sia dell’inglese che dei bavaresi con l’ex Tottenham al centro dell’attacco, arriverà probabilmente solo quest’anno. Senza dimenticare che la squadra di Kompany è tra le pretendenti più accreditate alla vittoriaChampions League. Agli ottavi avrà il derby tedesco col Bayer, ai quarti eventualmente una tra Inter e Feyenoord. Ilè pronto a dare via(LaPresse) – Calciomercato.itGol e grandi prestazioni, eppure, come raccolto in esclusiva da Calciomercato.