Nella base della Terza Brigata d’Assalto dela Kiev c’è scetticismo sullatrumpiana tra. La Stampa racconta in un reportage dalla capitale cosa si dice nella base dedicata alla preparazione delle reclute sulla trattativa tra Volodymyrz Zelensky e il presidente Usa, oltre che con il convitato di pietra Vladimir Putin. «C’era un cessate il fuoco anche dieci anni fa, poi è scoppiato il conflitto», dice un veterano. «una», sostengono altri. E ancora: Chi crede in soluzioni in tempi brevi è un idiota». E «non è ammessa tolleranza coi russi».Vitaly, nome di battaglia GazIl veterano Vitaly, nome di battaglia Gaz, ha le idee chiare: «Non credo in una fine rapida della guerra, chi lo crede è un idiota, questache vuole Trump è nell’interesse della