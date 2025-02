Quotidiano.net - ’Il Barbiere di Siviglia’. L’opera buffa di Rossini al Regio di Parma

Leggi su Quotidiano.net

Da un lato, una delle formazioni giovanili di musica classica più apprezzate, la bolognese Orchestra Senzaspine, dall’altro una delle pagine più affascinanti del repertorio operistico. Con le sontuose scene disegnate da Pier Luigi Pizzi, il Teatrodi(nella foto) ospita l’1 marzo ’Ildidi Gioachino, direttore George Petrou (repliche il 5, il 7 e il 9). L’altra importante istituzione musicale dellane, il Teatro Comunale di Bologna, in attesa della prossima opera, ’Un ballo in maschera’, in cartellone il 13 aprile, propone all’Auditorium Manzoni una serie di interessanti spettacoli sinfonici. Il 6 marzo Donato Renzetti dirige l’Orchestra Filarmonica del Teatro, impegnata con Felix Medelssohn Bartholdy e Maurice Ravel, mentre il 12, Direttore Pietari Inkinen, verranno eseguite partiture di Sibelius e Shostakovich.