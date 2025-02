Gamberorosso.it - Iginio Massari: "Le chiacchiere a 100 euro? Discussioni sterili, la qualità ha un prezzo"

Il pasticcere più famoso d'Italia,, replica all'infinita polemica che da giorni riguarda le sue(qui la ricetta) vendute nei suoi negozi a 100al kg,giudicato da molti troppo elevato per il tipo di prodotto. «Sa qual è la differenza tra caro e costoso? Caro si dice di un prodotto che non vale ilche ha. Costoso si riferisce a qualcosa di eccellente che non tutti si possono permettere. È la stessa differenza che c’è tra una persona idiota e una intelligente: restano due esseri umani che, però, sono distanti anni luce», diceal Corriere della Sera.Qualche addetto ai lavori le ha paragonate a un articolo di lusso. «Le persone che lo sostengono sono male informate», dice il pasticcere nell'intervista. Guardando al: «Vero, detta così può fare impressione: 100al chilo sono tanti, specie per un dolce che viene ritenuto tradizionale.