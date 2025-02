Iginio Massari e le chiacchiere di Carnevale a 100 euro | Sono qualcosa di eccellente che non tutti si possono permettere

Leggi su Open.online

Non si placa la polemica per levendute daa 100al chilogrammo. Troppo, stando alle opinioni di qualche addetto ai lavori, al punto da essere paragonate a un bene di lusso. Per mettere a tacere le critiche – o almeno, provarci – è lo stesso Maestro dei maestri Pasticcieri italiani in un’intervista al Corriere della Sera. «Sai qual’è la differenza tra caro e costoso? – chiedeal giornalista – Caro si dice di un prodotto che non vale il prezzo che ha; costoso si riferisce adiche nonsi pos. È la stessa differenza che c’è tra una persona idiota e una intelligente: restano due esseri umani che, però,distanti anni luce». Dello stesso avviso è suo figlio Nicola secondo cui «tradizione non significa banalità né scarsa qualità».