Liberoquotidiano.it - Iginio Massari annienta i rosiconi: chiacchiere a 100 euro al kg? Ecco come li zittisce

"Centoal chilo sono tanti, specie per un dolce che viene ritenuto tradizionale. Ma tradizione non significa banalità né scarsa qualità. Il nostro obiettivo, mio e dei miei figli, è valorizzare un alimento storico, facendolo nel miglior modo possibile. Alla fine, una porzione dicostaun cappuccino e una brioche: un prezzo più che equo per un prodotto artigianale di alto livello":, maestro dei maestri pasticcieri, intervistato dal Corriere della Sera, ha commentato così la polemica sul prezzo delle sue, tipici dolci di Carnevale. Secondo lui, in ogni caso, si tratta di polemiche gratuite "socialmente e logicamente. Socialmente perché sono fini a loro stesse: se non portano a un confronto costruttivo, ma a una controversia, non si va da nessuna parte.