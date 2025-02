Anteprima24.it - Ieri in Campania: Parroco sospeso, don Florin si pente: “Sono un alcolista”

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 27 febbraio 2025. Avellino – “Chiedo scusa a tutti”: donCipca, ildi Arcella, in provincia di Avellino,dal Vescovo dopo essere stato denunciato dai carabinper guida in stato di ebbrezza, ricostruisce la vicenda che lo ha visto protagonista e ringrazia il suo vescovo, monsignor Arturo Aiello. “Mi ha dato una chance, invitandomi a cominciare un percorso di recupero terapeutico e a riflettere su come continuare il ministero sacerdotale”. (LEGGI QUI) Benevento – E’ andata deserta l’Assemblea dei sindaci in materia di gestione del ciclo rifiuti convocata presso il Comune capoluogo. Solo dieci le fasce tricolori che hanno risposto al primo appello ed al secondo e così il Presidente dell’Ente d’Ambito e sindaco di Casalduni Pasquale Iacovella ha preso atto che non vi sarà discussione sul Piano d’Ambito che è stato elaborato nei mesi scorsi.