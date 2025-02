Ilfattoquotidiano.it - I siti di Quirinale, Csm e sezione romana di Fratelli d’Italia colpiti dagli hacker filorussi: è il 12° giorno di attacchi

Il nome è sempre lo stesso: Noname057 (16). Sono gliche da giorni attaccanoitaliani, dai trasporti fino alle banche e agli enti istituzionali. E ora nel mirino sono finiti anche i portali del, del Csm e delladi. La campagna offensiva, avviata in seguito alle dichiarazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Russia e Terzo Reich, è arrivata al dodicesimoconsecutivo. Gli– sempre di tipo Ddos (Distributed denial of service) – sono rivolti oggi a soggetti del settore pubblica amministrazione, magistratura, poste. Allo stato risultano non raggiungibili idel Csm e dei Comuni di Pescara, Doues (Aosta) e Bionaz (Aosta). L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è intervenuta per avvisare e supportare i target nel ripristino delle funzionalità.