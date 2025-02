Liberoquotidiano.it - "I sigari sono finiti". Milan, Conceiçao condannato: ecco chi lo mette alla porta

C'era una volta il, quello che dominava in campo o che giocava di squadra, conquistando col gioco i risultati in campo e vincendo uno Scudetto nel 2022 in maniera unita. Quella di Bologna è stata l'ennesima squadra che passeggiava in campo, mentalmente debole e in grado di sciogliersi come neve al sole agli attacchi della squadra di Vincenzo Italiano, che in velocità andava al doppio. Per il giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, il“non è più il Vecchio”, le sue parole nell'analisi a Calciomercato.com: "Squadra senza capo né coda, che si candida a diventare l'orribile delusione di questa stagione — ha aggiunto — Fofana è nel suo ruolo, Reijnders no. L'olandese è nettamente sacricato sull'altarino di un Joao Felix poco più che bellino. Oltre a Reijnders, l'altro sacricato è Pulisic, cui viene concessa una mezz'ora troppo ristretta per l'ampiezza del suo repertorio”.