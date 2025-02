Ilrestodelcarlino.it - I portici sono dormitori

Vorrei segnalare la crescente presenza di persone che dormono per strada in zone turistiche di Bologna, come il Voltone del Podestà. Questo fenomeno dà una pessima impressione ai tanti visitatori e danneggia l’immagine della città . Mi chiedo: che fine ha fatto il divieto di bivacco? La mancanza di controlli sta peggiorando la situazione e mi auguro che l’amministrazione intervenga per ristabilire il decoro urbano. Giorgio Colliva