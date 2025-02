Davidemaggio.it - I più visti su Netflix nella seconda metà del 2024: Inganno in top 20 fa rifiatare le produzioni italiane

E’ uscita solo il 26 dicembrema le è bastato per diventare la serie più vista in assoluto sudell’anno, ovvero da luglio a dicembre (qui il report dei primi sei mesi del): Squid Game 2, stando al nuovo Engagement Report pubblicato dalla piattaforma streaming, ha registrato 86,5 milioni di visualizzazioni in sei giorni. E la prima stagione, benchè risalente al 2021, si difende ancora con 22 milioni piazzandosi al 26° postoclassifica generale.Al secondo posto tra le serie tv (incluse quelle non disponibili a livello globale) si impone The Perfect Couple con Nicole Kidman (75,1 milioni), mentre al terzo Monsters: La Storia di Lyle ed Erik Menendez, che con le sue 69,7 milioni di visualizzazioni testimonia il grande interesse per il true crime, confermato anche da American Murder: Laci Peterson (37,4 milioni) e Worst Ex Ever (26,1 milioni).