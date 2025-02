Laverita.info - I papà del woke: rivoluzione francese e ’68

Leggi su Laverita.info

Un saggio appena pubblicato qualifica giustamente la nuova censura come totalitaria, ma non va fino in fondo sulle origini. Fu il maggioa proclamare che «il personale è politico». E le feroci utopie dei giacobini erano già tutte intolleranti.