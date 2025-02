Sport.quotidiano.net - I numeri. Cosa significa per la ’cassa’ aver avuto accesso alle semifinali

Un cammino del genere in Coppa Italia non era certo preventivato, ma ora sognare non costa niente. Al di là dell’orgoglio perscritto una nuova memorabile pagina della ultra centenaria storia del Club, l’Empoli può sorridere anche dal punto di vista economico. Dopo essersi già messo in tasca 1,25 milioni di euro perraggiunto i quarti di finale (400 mila perpassato i sedicesimi e 850 mila persuperato gli ottavi), mercoledì sera il club di Fabrizio Corsi ne ha guadagnati altri 1,7 milioni per l’. A questi vanno poi aggiunti gli introiti derivanti dall’incasso allo stadio delle partite giocate finora e delle due sicure contro il Bologna (andata al Carlo Castellani-Computer Gross Arena e ritorno in Emilia): pur giocando sempre in trasferta, infatti, l’Empoli può contare sul 50 per cento dell’incasso lordo (esclusi gli abbonamenti), detratto di un 10 per cento forfettario dell’incasso per oneri fiscali e spese di affitto del campo e organizzazione.