I liceali volano a New York: "Simulazione dei lavori Onu, un'occasione di crescita"

Giornata conclusiva della prima fase del progetto NHSMUN (National High School Model United Nations) quella di ieri per le classi quarte e quinte del liceo classico e linguistico Leopardi di Macerata. L’iniziativa, parte dell’offerta formativa del liceo ormai da anni, permette a studenti e studentesse di confrontarsi sui maggiori temi dell’agenda politica internazionale (quali sostenibilità, cambiamento climatico, conflitti e uguaglianza sociale), in simulazioni che seguono le regole di procedura ufficiali adottate dagli organi delle Nazioni Unite. Dall’8 al 16 marzo, i 35 alunni saranno a Newtra visite guidate nella città e simulazioni di dibattiti. Il progetto è sostenuto dagli sponsor Apm, Banca Macerata e Ibalt srl. "Siamo quasi al traguardo di questo progetto che, per il suo notevole spessore, caratterizza ormai da anni il nostro liceo – afferma la dirigente Angela Fiorillo –.