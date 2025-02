Ilrestodelcarlino.it - I ladri fanno scorpacciata di dolci e champagne

Brutta sorpresa nella notte di giovedì grasso per la storica pasticceria Moderna, in viale Verdi a Riccione. In piena notte i, aperta la porta di servizio, probabilmente con una scheda, sono entrati nel locale portando via interi vassoi di castagnole e fiocchetti, due bottiglie di, il fondo cassa, due giacconi e due biciclette tra cui una con sidecar, usate per scappare. I malviventi a quanto pare hanno agito indisturbati e in pochissimi minuti. Ad accorgersi del furto verso le 3,10, mentre andava a preparare idi Carnevale, è stato Oscar Maggioli, titolare della pasticceria assieme a Deborah Freddi (nella foto). Come ha pure denunciato ai carabinieri, giunti subito sul posto, racconta: "Nell’aprire il locale mi sono accorto che qualcuno era entrato dalla porta laterale del laboratorio, adiacente all’ingresso del locale, senza causare danni.