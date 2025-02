Ilrestodelcarlino.it - I fantastici quattro della vetrina più bella

Premiate le vetrine vincitrici del concorso ’Natale in’ a Monzuno, Vado e Rioveggio.i negozi scelti dalla giuria fra le decine di attività commerciali e di servizi che hanno aderito alla proposta di Confcommercio Ascom e del Comune di Monzuno. L’idea era di rilanciare un’iniziativa tradizionale, la gara delle vetrine, che nei borghi e nelle cittadine del territorio vede le botteghe impegnate in vere e proprie sfide per superarsi con allestimenti a tema. Leattività premiate sono Abbigliamento Suite 23 e Animals and Flowers, a Monzuno, l’enoteca Vento di Vino, a Vado, il Bar Zanini a Rioveggio. Per loro, unatarga quale riconoscimento dell’impegno equalità dell’allestimento, consegnata nella sala consiliare del Comune dal sindaco, Bruno Pasquini, dal presidente Confcommercio Ascom Monzuno, Daniele Maestrami, dal consigliere Matteo Sabatini e dal referente per l’area dell’ufficio territorio Ascom, Giovanni Riccioni, e l’adesione gratuita a Confcommercio Ascom Bologna per l’anno 2025.