Quotidiano.net - I costumi di scena delle grandi opere. Puccini, il genio, l’arte

Leggi su Quotidiano.net

Non si spengono né i riflettori né l’eco legato alle celebrazioni per il centenario della morte di uno dei compositori più rappresentati al mondo: Giacomo. E infatti la Fondazione Lazzareschi di Porcari, in Lucchesia, ha inaugurato la mostra ’Ma l’amor mio non muore.personaggi ed eroineane della Collezione Cerrateli’. Unper certi versi ’inedito’, che si presenterà ai visitatori non solo attraverso iautentici dei protagonistisue, vere e propried’arte sartoriali uniche nel loro genere, ma anche con il supportomoderne tecnologie. La mostra espone trentacinquedioriginalipiù celebri del Maestro, un percorso raccontato da unvirtuale; è la storiasue arie più famose, degli aneddoti curiosi, degli applausi, e anchedelusioni della sua vita artistica.