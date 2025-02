Lanazione.it - I corpi in mostra di ’Still close’. Il progetto alla Galleria Olmastroni

A Siena, per tutto il mese di marzo, sarà possibile visitare l’esposizione fotografica, un modo per parlare di "corpografia contemporanea". Da domani al 30 marzo ladi Siena ospiterà "StillClose",fotografico di Elvio Pierattini e Marianna Porro. Curatore dellaè Francesco Nannoni. Si tratta di un reportage sulla "corpografia contemporanea" con un’esposizione che pone al centro il corpo nudo, la pelle, come diario dell’unicità individuale. Un’armonia dell’imperfezione che celebra le differenze e restituisce la bellezza dell’autenticità. "Stillclose" postula la creazione di contesti apparentemente invisibili, nascosti, intimi, resi sensibilicoesistenza e al valore della diversità, assicurando a ciascun soggetto eguaglianza di rappresentazione, nel pieno rispetto di ogni orientamento o attitudine individuale.