I concerti di marzo 2025 | date in Italia e biglietti

Il 7torna Amii Stewart in concerto a Trezzo sull’Adda, il 19 a Torino c’è Anastacia, prosegue il tour di BaglioniUn evento molto atteso il 7a Trezzo sull’Adda. Un concerto che scatenerà ricordi di gioventù alle persone non più giovanissime come me. A 69 anni ben portati, il ritorno indi Amii Stewart. Una delle voci più belle di sempre divenuta nota al grande pubblico con il singolo “Knock on Wood che ottenne nel 1979 un enorme successo. Tante sono le canzoni di questa splendida artista. Le risentirete al concerto del 7. Da non perdere!Vorrei anche segnalare un’altra artista meravigliosa. Sto parlando di Anastacia che potrete ascoltare e vedere al concerto del 19a Torino. Purtroppo negli anni ha dovuto fermarsi a causa di una situazione di salute complicata.