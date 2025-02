Sport.quotidiano.net - I cinque motivi per non perdere Sassuolo-Pisa

, 28 febbraio 2025 - Ecco perché questa gara proprio è imperdibile per il finale di stagione. SFIDA AL VERTICE - Cominciano due settimane pesantissime. Il match traè il primo di un mini tour de Force per i nerazzurri che alla prossima affronteranno lo Spezia. Le ultime undici giornate di campionato saranno decisive per la corsa alla promozione, con ilimpegnato in un calendario difficile. Dopo le sfide cruciali controe Spezia, i nerazzurri affronteranno la Cremonese in casa alla 34ª giornata e avranno solo quattro partite all’Arena Garibaldi. Lo Spezia, con sei gare casalinghe, ha il percorso più agevole, mentre la Cremonese è attesa dal calendario più complesso, con sfide ravvicinate contro le big. Occhi puntati sugli scontri diretti della 29ª e dell’ultima giornata, che potrebbero decidere la promozione diretta in Serie A.